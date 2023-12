Noch vor Weihnachten Aus für Nordsee in der Trierer Brotstraße – wo gibt’s jetzt noch Fischbrötchen?

Man kann es kaum glauben, aber ihren ersten Laden eröffnete die traditionsreiche Dampfschifferei-Gesellschaft Nordsee bereits 1945 in Trier. Nach 78 Jahren ist nun Schluss: Noch in dieser Woche macht die Restaurantkette ihren letzten Trierer Laden in der Brotstraße zu. „Leider müssen wir diese Filiale aufgrund des auslaufenden Mietvertrages zum Ende des Jahres schließen“, bestätigt Jana Alfke, beauftragte Pressesprecherin des Unternehmens, am Montag auf Volksfreund-Anfrage. Diese Woche sei zum letzten Mal geöffnet, an den Tagen „zwischen den Jahren“ habe die Nordsee bereits geschlossen.