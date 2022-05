Ukraine-Krieg : Fluglärm in der Nacht: Deswegen ist es derzeit über Trier so laut

Update Trier/Saarbrücken Viele Menschen in der Region stören sich derzeit an Fluglärm in der Nacht, der sie aus dem Schlaf reißt. Auch auf Facebook wird das Thema aktuell diskutiert. Was steckt hinter den lauten und länger andauernden Flugzeug-Geräuschen?

Von dpa, Lena Ziegler und Thorben Behring

Derzeit kommt es vermehrt zu Beschwerden wegen Fluglärm von Militärflugzeugen über der Region Trier. Mehrere Leser haben sich an unsere Redaktion gewandt und klagen über den nächtlichen Fluglärm. Ein TV-Leser berichtete bereits vor zwei Wochen: Ein „großes Flugzeug“ sei gegen 3.30 Uhr, „sehr tief über Feyen geflogen“. An Schlaf sei danach nicht mehr zu denken gewesen. Eine weitere Leserin schreibt: „Seit mehreren Tagen wird meine Familie spätabends und nachts durch Fluglärm gestört.“

Auch in den sozialen Netzwerken führt der Fluglärm aktuell zu Diskussionen. Nutzer berichten dort von Lärm über Trier – auch in der Nacht. Die Vermutung in den sozialen Medien: Es handelt sich um Frachtmaschinen, die die Airbase Spangdahlem ansteuern.

Update: Luftfahrtamt der Bundeswehr: Mehr NATO-Flüge wegen Ukraine-Krieg

Was hat es mit dem Fluglärm auf sich? Dass es sich um zivile Maschinen handelt, lässt sich ausschließen. Eine Anfrage beim Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz, zuständig für die zivile Luftfahrt, ergibt: „Die genannte Uhrzeit und die Beschreibung der Lärmauswirkungen in der Nacht deuten auf militärischen Flugbetrieb hin.“

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr bestätigt unserer Redaktion am Mittwoch, dass es sich bei dem Nachtflug am Montag um militärischen Flugverkehr handelte. Laut eines Sprechers des Luftfahrtamtes zeigen die Radardaten vom 25. April 2022 Flugbetrieb durch die U.S. Air Force: „Aus östlicher Richtung kommend wurde der Nordwesten von Trier überflogen, im Anflug auf die Air Base Spangdahlem.“ Dass es derzeit verstärkt zu militärischen Flügen kommt, hänge mit dem Ukraine-Krieg zusammen: „Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die NATO ihre Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten in den vergangenen Wochen verstärkt. Mit der damit verbundenen Erhöhung des Flugaufkommens zur/von der NATO-Ostflanke kann eine verstärkte Wahrnehmung der Flüge einhergehen.“ Wegen der veränderten sicherheitspolitischen Lage könne man jedoch keine näheren Auskünfte zu Art und Umfang der Flugbewegungen geben.

Die Airbase Spangdahlem hat auf eine Anfrage dieser Zeitung bislang nicht geantwortet.

Vermehrter Fluglärm auch wegen Ukraine-Konferenz in Ramstein möglich

Ein Grund für stärkeren Fluglärm über der Region am Dienstag konnte auch die Ukraine-Konferenz in Ramstein sein: Auf Einladung der USA berieten am Dienstag Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg. Zur Konferenz auf der größten US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rund 40 Staaten eingeladen.

Aufgrund der Anreise zahlreicher Vertreter kam es deshalb am zu einem erhöhten Flugaufkommen, wie eine Sprecherin der deutschen Flugsicherung mitteilt. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage sind Details zu den Flügen jedoch nicht zu erfahren. Im Live-Bild der Seite flightradar24.com ließ sich jedoch ablesen, dass einige Flugzeuge, unter anderem auch Maschinen der US Air Force, von Ramstein starteten und kein Ziel angeben. Andere ziehen über dem Luftraum der Air Base Kreise und ein Flugzeug startete vom Militärstützpunkt in die polnische Stadt Rzeszów, die ganz in der Nähe der ukrainischen Grenze liegt.

Bürgerinitiative: Waren am Montag Nato-Flugzeuge unterwegs?

Auch eine weitere Karte zeigt Flugbewegungen über Trier. Die „Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung“ sammelt nämlich Flugdaten des sogenannten Flugraumes „TRA Lauter“, um festzuhalten zu welchen Zeiten Flugzeuge unterwegs sind.

Worum könnte es sich bei dem Fluglärm in der Montagnacht gehandelt haben? Laut Holger Marzen von der Bürgerinitiative gegen Fluglärm habe man in der Nacht auf Montag in der Zeit zwischen 3.24 und 3.38 Uhr drei sogenannte Mode-A-Kennungen empfangen. Mode-A-Transponder senden beim Beantworten des Radarstrahls einen vorher von der Flugsicherung zugewiesenen Code zurück. Die empfangenen Kennungen seien ein Anhaltspunkt, dass es sich um „Nato-Flüge“ gehandelt haben könnte, sagt Holder Marzen. Örtlich könne man die empfangenen Kennungen aus der Montagnacht aber nicht zuordnen. Es sei also nicht sicher, ob diese Flugbewegungen über Trier stattgefunden haben.

Zumindest ein Blick auf die Aufzeichnungen von letzter Nacht (26. April) zeigt konkreten Flugverkehr über der Region: Zwischen 0 und 6 Uhr waren vermehrt Flugzeuge unter 3000 Metern unterwegs. Einige der Flugzeuge gehören zur U.S. Air Force. Die meisten Flüge fanden zwar im Bereich Kaiserslautern statt, nämlich bei der Airbase Ramstein. Den Daten der Bürgerinitiative zufolge flog aber auch über Trier zwischen 4.42 und 04.51 Uhr eine Tankmaschine vom Typ Boeing KC-135 der U.S. Air Force. Ein Flugzeug des gleichen Typs war auch in der Nacht auf Montag kurz nach 1 Uhr unterwegs.

Darum geht es bei der Ukraine-Konferenz in Ramstein

Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es. US-Angaben zufolge soll es etwa um den Verteidigungsbedarf der Ukraine gehen - über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus.

Unter den eingeladenen Ländern sind dem Vernehmen nach auch Nicht-Nato-Staaten. Das US-Verteidigungsministerium hatte betont, dass das Treffen nicht unter dem Dach des Bündnisses stattfinde.