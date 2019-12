Schifffahrt auf der Mosel : Die Flusstouristen kommen!

Das große Hotelschiff River Queen Rotterdam legt an einer der fünf Schiffsanlegestellen am Zurlaubener Ufer an. Die Stadt will flussabwärts zwei weitere Stege bauen. Foto: Roland Morgen

Trier An der Mosel in Trier gibt es zu wenig Anlegestellen für Hotelschiffe, rund ein Drittel aller Anfragen von Kreuzfahrtanbietern muss derzeit abgelehnt werden. Die Stadt will zwei neue Andockstellen bauen.

Kreuzfahrten boomen – auch auf Flüssen, auch auf der Mosel. „Die Nachfrage von Reedereien, die mit ihren Hotelschiffen in Trier anlegen wollen, hat sich in den letzten Jahren etwa vervierfacht“, sagt Ludwig Vögele. Er muss es wissen: Seit 40 Jahren koordiniert er am Zulaubener Ufer die Anlegezeiten der Ausflugs- und Hotelschiffe.

Bislang gibt es dort fünf Anleger – alle in privater Hand (siehe Text unten). Auch die Andockstellen im Ehranger Hafen, in Trier-Pfalzel, Schweich und in der Schiffswerft Boost am Stadtausgang in Trier-Nord gehören privaten Firmen und sind regelmäßig ausgebucht. „Wir müssen mittlerweile rund ein Drittel aller Anfragen ablehnen, weil es keinen freien Platz mehr gibt an diesen Anlegestellen“, sagt Koordinator Vögele. Die Reedereien würden dann mit ihren Schiffen nach Konz oder Saarburg ausweichen (siehe Info). „Dabei braucht Trier diese Touristen“, sagt Vögele. Bei den Gästen der Hotelschiffe handele es sich zum allergrößten Teil um Amerikaner, gefolgt von Niederländern und Schweizern. „Alle durchaus gut betucht und bereit, Geld auszugeben“, meint Vögele.

Info 10 000 Übernachtungen, 400 000 Euro Kaufkraft Für ihr Vorhaben, an der Zurmaiener Straße in Trier-Nord eine Schiffsanlegestelle zu bauen und zu betreiben, hat die Stadtverwaltung verschiedene Studien ausgewertet. Das Ergebnis: Seit Jahren sei der weltweite Trend ungebrochen, dass Reisende sich für ein Schiff als mobile Unterkunft entscheiden, um in kurzer Zeit viele Ziele besichtigen zu können. 28,52 Millionen Passagiere weltweit seien 2018 auf Kreuzfahrt gegangen – eine Steigerung um 6,7 Prozent gegenüber 2017. Der Kreuzfahrtmarkt wachse damit im Vergleich zum übrigen globalen Reisemarkt überproportional. Seit einigen Jahren boomen auch Flusskreuzfahrten: Insgesamt gab es in Europa 2017 etwa 1,42 Millionen Flusskreuzfahrt-Passagiere, jeder davon hat durchschnittlich 1065 Euro für seine Reise ausgegeben. In Trier buchen laut Stadtverwaltung aktuell regelmäßig 16 Schiffsreiseunternehmen für ihre Passagiere Führungen. 2018 hat die städtische GmbH Trier Tourismus und Marketing (TTM) 1449 Stadtführungen ausschließlich für Flusskreuzfahrtgäste vermittelt. 2008 lag diese Zahl noch bei 654 – was eine Steigerung von mehr als 220 Prozent seitdem bedeutet. An den beiden geplanten neuen Schiffsanlegern mit zwei Haltestellen in Trier-Nord könnten pro Jahr insgesamt etwa 140 Schiffe für einen oder mehrere Tage anlegen mit durchschnittlich je 140 Passagieren. Das würde etwa 10 000 zusätzliche (Schiffs-)Übernachtungen für Trier bedeuten. 87 Prozent der Flusskreuzfahrtpassagiere sind nach Erhebungen der Stadt älter als 55 Jahre und haben ein „tendenziell höheres Einkommen“. Wenn jeder Tourist bei diesen 10 000 zusätzlichen Übernachtungen 40 Euro in Trier ausgibt, macht das eine zusätzliche Kaufkraftsumme von 400 000 Euro pro Jahr. In der Branche wird gerechnet, dass pro 70 000 Euro zusätzlichem Umsatz eine neue Arbeitsstelle geschaffen wird. Aus einem prognostizierten Umsatz von 400 000 Euro würden sich also rund 5,7 neue Arbeitsstellen ergeben, die unmittelbar mit der Flusskreuzfahrt zusammenhängen. Insbesondere der asiatische Reisemarkt biete in den nächsten Jahren weitere Wachstumspotenziale, da vor allem in China der Individualtourismus stetig zunehme. Am Zurlaubener Ufer gibt es bislang fünf Anlegestellen: Zwei gehören der Personenschifffahrtsgesellschaft Kolb. An diesen können Ausflugsschiffe und auch kleinere Hotelschiffe bis 60 Meter Länge anlegen. Zwei Anlegestellen gehören der Schweizer Firma Viking Cruises, an denen große Hotelschiffe mit bis zu 135 Metern Länge und 220 Passagieren für mehrere Tage halten können. Die fünfte Anlegestelle gehört zum bekannten luxemburgischen Ausflugsschiff Marie Astrid, das an rund 20 Tagen im Sommer in Trier anlegt. In der übrigen Zeit wird auch diese Anlegestelle an andere Reedereien und Schiffe vermietet.

Wie viel Potenzial in der Flusskreuzfahrt für die Trierer Wirtschaft schlummert, hat auch die Stadtverwaltung erkannt. In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 17. Dezember, soll der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zum Bau zweier neuer – städtischer – Anlegestellen fassen. Entstehen sollen diese in Trier-Nord. Der Uferabschnitt, der stadteinwärts an das Gelände des Ratio-Supermarkts angrenzt, gehört den Stadtwerken Trier (SWT). Für eine große Bebauung, etwa mit Wohnhäusern, ist das Areal nicht geeignet, da sich unterirdisch ein großes SWT-Regenrückhaltebecken befindet.

Die Stadt will die Schiffsanleger denn auch in Kooperation mit den SWT bauen. „Trier soll so noch mehr vom Flusskreuzfahrttourismus profitieren“, sagt der zuständige Dezernent im Stadtvorstand, Thomas Schmitt (CDU). „Die Entscheidung ist genau richtig!“, lobt Vögele, „der Kuchen ist groß genug, die städtischen Anleger werden den Privaten in Zurlauben nicht schaden.“

2022 könnte der städtische Pier in Trier-Nord fertig sein – inklusive Anfahrtsmöglichkeiten für Busse, die die Touristen dann zu ihren Zielen in der Umgebung bringen, zum Beispiel die Innenstadt. Außerdem sollen Wasser- und Stromanschlüsse verlegt werden. „Es wird für die Schiffe definitiv die Pflicht geben, Landstrom abzunehmen“, betont Dezernent Schmitt. Am Zurlaubener Ufer ist das anders: Die meisten Schiffe dort müssen ihre schweren Dieselmotoren rund um die Uhr laufen lassen, um über Generatoren Strom zu erzeugen. „Bevor der Hochwasserdeich hier kürzlich erneuert und das gesamte Areal deswegen in eine Großbaustelle verwandelt wurde, hatte ich angeregt, dass in einem Strom- und Wasserleitungen für die Schiffe und auch Entsorgungsrohre für Fäkalien verlegt werden“, sagt Vögele. Doch das sei von Stadt und Stadtwerken abgelehnt worden.

Die Firma Kolb hat für ihre beiden Anlegestellen auf eigene Kosten sämtliche Versorgungsleitungen verlegen lassen. Die Schiffe an den übrigen drei Anlegern – darunter die für richtig große Hotelschiffe – können daran allerdings nicht angeschlossen werden. „Zu diesen Schiffen wird Frischwasser per LKW angeliefert und die Fäkalien per LKW abtransportiert“, sagt Vögele. Strom müssten die großen Schiffe mit mehreren Hundert Gästen per Dieselgeneratoren erzeugen.