Firmen : Automobilzulieferer GKN schließt Firma in Zwickau: So könnten die Folgen für das Werk in Trier aussehen

Der Automobilzulieferer GKN Driveline ist einer der großen Arbeitgeber im Trierer Hafen. Foto: Andreas Sommer

Update Trier Hiobsbotschaft für die Mitarbeiter des Automobilzulieferers GKN: Das Werk im ostdeutschen Zwickau soll geschlossen werden. Müssen auch die Mitarbeiter im Trierer Werk jetzt um ihre Jobs bangen?

Der Automobilzulieferer GKN Driveline will sein Werk in Zwickau mit mehr als 800 Beschäftigten auf absehbare Zeit schließen. Der Standort sei auf Dauer nicht mehr zu halten, teilte das Unternehmen mit. Geplant sei, ab der zweiten Jahreshälfte die Produktion an andere Standorte zu verlagern. Dafür sei ein Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen.

Begründet wurde die geplante Werksschließung in Sachsen mit strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund werde die Auslastung des Werks in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. Hergestellt werden an dem Standort Gelenkwellen für Fahrzeuge.

Die Gewerkschaft IG Metall wirft dem Unternehmen vor, ihre Produktion scheibchenweise nach Osteuropa zu verlagern. Gegen diese Pläne werde man Widerstand leisten. Es sei bitter für die Beschäftigten, „dass ihre Arbeitsplätze dem Profit geopfert werden sollen“, sagte Betriebsratschef Jörg Kirsten. Während das eine Werk dichtgemacht werden solle, ziehe der Konzern an anderer Stelle eine neue Fertigung hoch.

Auch Auswirkungen auf GKN in Trier?

GKN Driveline hat neben Zwickau auch Werke in Offenbach, Kiel und Trier. In Trier stellen 420 Beschäftigte gut 80 Millionen Komponente für Fahrzeugantriebe her. Eine GKN-Sprecherin sagte am Donnerstagabend unserer Redaktion, die geplante Verlagerung des Produktionsvolumens am Standort Zwickau habe keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Produktionsvolumen am Standort Trier. Die Geschäftsleitung im Trierer Werk gibt vorerst keine eigene Stellungnahme ab mit dem Verweis, selbst erst am Mittwochnachmittag über die Schließung informiert worden zu sein.

Christian Z. Schmitz, IG-Metall-Chef Region Trier, ist „von der Schnelligkeit und Heftigkeit der Nachricht ebenfalls überrascht, nicht aber von ihrem Inhalt“, sagt er auf Anfrage. Den Standort Trier sieht er allerdings eher indirekt betroffen, da das regionale Werk als Metallschmiede eine finanzrechtlich eigene Gesellschaft darstelle.

Allerdings erzielt das Trierer Werk rund die Hälfte seines Umsatzes aus den anderen deutschen Standorten, „so das weniger Umsatz dort auch weniger Umsatz in Trier bedeutet“, sagt der IG-Metall-Bevollmächtigte. Damit sei die Existenz des Trierer Standortes zwar nicht gefährdet, wohl aber die Margen geringer. Mittelfristig könnte das Trierer Werk sogar aus der Schließung in Zwickau gestärkt hervorgehen, da das Trierer Werk „sehr flexibel und schnell umrüstbar ist“, erwägt Schmitz. Zudem gebe es betrieblich ein hohes Ausbildungsniveau.

Zunächst geht Schmitz allerdings von Solidaritätsbekundungen auch der Trierer Kollegen gegenüber Zwickau aus, sofern die Mitgliederversammlung der IG Metall zustimmt. Auch soll eine eigene Tarifkommission ausloten, wie die Zukunft der Trierer Beschäftigten abgesichert werden kann.