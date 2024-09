„Zwischen uns passt kein Blatt“ Es ist eine Frau! Franziska Lang ist neue Vorsitzende der Trierer CDU

Viel los bei der Trierer CDU: Während hinter verschlossenen Türen derzeit noch die Bedingungen für ein Bündnis mit Grünen und FDP im Stadtrat verhandelt werden, hat die Partei am Samstag ihren Vorstand neu gewählt. Neue Vorsitzende ist Franziska Lang. Die 29-jährige Volljuristin war einzige Kandidatin für den Posten und wurde von den knapp 100 CDUlern, die bei der Mitgliederversammlung im Tagungszentrum der IHK in Trier-Nord dabei waren, mit 83 Prozent der Stimmen gewählt. Lang – übrigens verheiratet mit dem Trierer CDU-Stadtrat Louis-Philipp Lang – ist die erste Frau an der Spitze des CDU-Kreisverbands Trier und auch die jüngste Vorsitzende in dessen Geschichte.