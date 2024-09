Haftstrafe Frau an Schockanruf-Betrug beteiligt – Trierer Gericht verurteilt sie

Öffentlicher kann man wohl kaum versuchen, eine Straftat auszuüben. Mitten am Tag auf dem Parkplatz am Rathaus in Trier wollte eine zum Tatzeitpunkt 26-jährige Frau im Juli 2023 einen Betrug vollenden, scheiterte jedoch, weil ihre Opfer geistesgegenwärtig reagierten. Die Sache schlug fehl, so dass sich die Frau am Donnerstag vor dem Schöffengericht in Trier wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs verantworten musste.