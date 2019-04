später lesen Stadt sperrt Straßen Autoverkehr bei Friday-Demo Teilen

Bei der Fridays for Future-Demonstration am Freitag, 12. April, kann es zu Verkehrsbehinderungen in der Trierer Innenstadt kommen. Der Demonstrationszug, zu dem die Veranstalter bis zu 500 Teilnehmer erwarten, setzt sich gegen 10 Uhr am Domfreihof in Bewegung. red