Ungewöhnlicher Diebstahl 600 Liter altes Frittenfett bei Flieten Franz gestohlen – Warum jetzt die Polizei ermittelt

Trier · Ein Diebstahl der speziellen Art beschäftigt jetzt die Polizei Trier: Vom Betriebshof des Schnellimbisses Flieten Franz in Trier-West wurden mehrere Behälter mit gebrauchtem Frittierfett gestohlen. Was die vermeintliche Altlast so wertvoll macht.

14.06.2023, 06:00 Uhr

In Trier sind Frittenfettdiebe am Werk. Foto: Getty Images/iStockphoto/iStock/ahirao_photo

Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich – überhaupt nicht. Gebrauchtes Frittenfett als Diebesbeute? Ja, damit lässt sich gutes Geld machen. Deshalb bieten reguläre Entsorger auch eine entsprechende Gegenleistung. Rund 80 bis 90 Cent je Liter zahlen sie aktuell – so viel wie noch nie. Vor einigen Jahren galten noch zehn Cent als üblich. „Deshalb spielt die Abgabe an den Entsorger auch eine große Rolle bei meiner Preiskalkulation. Für einen Liter frisches Fett zahle ich etwa 1,80 Euro“, sagt Maximilian Laux, Betreiber der Imbissbude Flieten-Max in der Luxemburger Straße im Trierer Westen.