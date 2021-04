This browser does not support Iframe

Affären im Kloster: das Alte Stadttheater auf dem Viehmarktplatz

Fast 150 Jahre trat das Ensemble des Stadttheaters im ehemaligen Kapuzinerkloster auf die Bühne. Das Ende: ein Drama.

Geschichten von anrüchigen Liebesaffären, Männer in Frauenkleider und ganz viel Drama – das erwartet man nicht unbedingt in einem Kloster. Aber genau das gab es in der Trierer Geschichte. Denn das ehemalige Kapuzinerkloster am Viehmarkt stellte fast 150 Jahre die Bühne für das alte Stadttheater. Vielleicht kann man heute noch bei einer Besichtigung der alten Kellergewölbe die Beifallrufe des Publikums für die verworrene Liebesgeschichte von Octavian und Sophie erahnen, denn der Rosenkavalier war die letzte Aufführung auf den Bühnen des Klosters, bevor es 1944 von den Nationalsozialisten geschlossen wurde.

Kurz darauf zerstörte ein Fliegerangriff der Alliierten fast das alte Gebäude fast vollständig. Damit nahm die Geschichte des Theaters im Kloster ein jähes Ende. Wäre es nicht so tragisch, könnte man hinzufügen: wie es sich für einen ebenbürtigen Abgang von der Theaterbühne gehört. Lara Kuck