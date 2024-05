Nur einmal Urlaub in vierzehn Jahren Juppi ist die Anlaufstelle für Modellbau- und Eisenbahnfreunde in Trier

Trier · 146 Jahre – so lange gibt es Spielwaren Theisen schon. Modellbau-Fanatiker schwören trotz Online-Konkurrenz auf den kleinen Laden. Was sich dort in der langen Zeit verändert hat und was den Inhaber antreibt.

21.05.2024 , 11:54 Uhr

Er weiß genau, was die Augen seiner Kunden zum Leuchten bringt: Seit 2010 ist Josef Karthäuser Inhaber von Spielwaren Theisen. Foto: Jan-Niklas Schmitz

Von Jan Niklas Schmitz