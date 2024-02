Mehr Poller Fußgängerzone wird erweitert – dadurch gibt es bald deutlich weniger Parkplätze in der City

Trier · Wenn die autofreie Zone in Trier am 4. März ausgeweitet wird, hat das auch Auswirkungen auf die Zahl der Parkplätze in der Innenstadt. Die Stadtverwaltung will einen Ausgleich schaffen – aber nicht für alle.

14.02.2024 , 06:01 Uhr

Die Neustraße und auch ein weiterer Teil der Konstantinstraße werden zur Fußgängerzone. Viele Parkplätze fallen in diesen und angrenzenden Straßen deshalb weg. Foto: Rainer Neubert

Von Rainer Neubert und Cedric Huwig

Zwar wird es noch mindestens zwei Jahre dauern, bevor die komplette Fußgängerzone durch Hochsicherheitspoller geschützt werden kann. Die Erweiterung der autofreien Zone kommt aber zum 4. März. Mit massiven Einschränkungen für Autofahrer. Etliche öffentliche Parkplätze fallen weg und werden ersatzlos gestrichen. „Wir arbeiten an unserem Ziel, den Individualverkehr in der Innenstadt zu reduzieren“, argumentiert Verkehrsdezernent Tilo Becker.