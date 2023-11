Chance auf Verbesserung Nach acht Jahren Sperrung: Fußweg an den Kaiserthermen bald wieder geöffnet?

Auf der einen Seite ein mannshoher Zaun, auf der anderen Seite Autos und LKW, die vom Landesmuseum her kommend Richtung Kaiserstraße abbiegen. Keinen halben Meter breit ist der Trampelpfad an den Kaiserthermen, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wohl vor allem ortsunkundige Touristen sind dort unterwegs, weil der eigentliche Weg am Gemäuer entlang gesperrt ist. Seit Jahren. Nun soll sich das ändern.