Geschäft in der Fleischstraße Schluss nach zwölf Jahren - Dieses Schuhgeschäft schließt

Und plötzlich ging alles ganz schnell. Am Montag Vormittag wurde noch Ware verkauft, am Nachmittag war geschlossen. Es könnte der letzte Öffnungstag für das Damenschuhe-Geschäft Gabor (Fleischstraße 32) gewesen sein. Zur „Wir schließen!“- und „Totalräumungsverkauf“-Schaufensterverkleidung gesellen sich nun, wie auch von außen erkennbar ist, leere Regale im in Inneren.