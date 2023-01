Objekt in bester Lage : Anfang vom Ende? Der Galeria Kaufhof in der Trierer Fleischstraße steht zum Verkauf

Für 30 Millionen Euro zu haben: die rund 50 Jahre alte Kaufhof-Immobilie in der Trierer Fleischstraße. Foto: Roland Morgen

Trier 1973 eröffnete Horten in der Fleischstraße, 1997 änderte sich der Name in Galeria Kaufhof: Für welche stattliche Summe die Immobilie jetzt zu haben ist.

„Objekt in exponierter Lage mitten in Triers Top-Einkaufszone, angrenzend an den mittelalterlichen Hauptmarkt“ gesucht? Dann könnte das hier etwas sein. Vorausgesetzt, man verfügt über die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen: Das österreichische Immobilienunternehmen Signa Real Estate bietet das Galeria Warenhaus in der Fleischstraße 68-76 an. Der „Asking Price“ (Preisvorstellung) liegt bei 30 Millionen Euro.

Um Verwechslungen vorzubeugen: Es handelt sich nicht um das benachbarte Einkaufszentrum Trier-Galerie (Fleischstraße 62), sondern um die 1973er Trierer Filiale der Kaufhauskette Horton, die 1992 zur Galeria Horten wurde und 1997 samt Galeria-Konzept von Kaufhof übernommen wurde.

Als die Hosen noch Schlag hatten: 1973 eröffnete Horten in der Fleischstraße. 1997 änderte sich der Name in Galeria Kaufhof. Foto: TV -Archiv Foto: TV/TV-Archiv

Seit 2019 firmieren die vormals selbstständigen Unternehmen Kaufhof und Karstadt unter einem Dach – also zur Signa Holding, dem von René Benko (45) gegründeten Immobilien- und Handelsunternehmen gehörenden Konzern.

Das Aus für Galeria Kaufhof in der Fleischstraße?