Nach einem Jahr Leerstand JD Sports-Laden in der Trier-Galerie eröffnet bald

Ein Jahr lang bot sich den Passanten in der Fleischstraße kein schöner Anblick: Statt Schuhe, Blusen oder das neueste Jeansmodell zu zeigen, versperrten riesige, größtenteils schwarze Klebefolien eine der beiden großen Schaufensterfronten der Trier-Galerie. Ende April 2023 hatte das Mode-Label S.Oliver, Mieter der ersten Stunde in dem Shopping-Center, nach 15 Jahren sein Geschäft dort aufgegeben. Wer Nachmieter wird auf einer der beiden 1a-Flächen direkt an der Fußgängerzone, stand zwar schnell fest. Dass es aber mehr als ein Jahr dauern würde, bis der englische Trend-Laden JD Sports tatsächlich eröffnet, ahnte damals allerdings niemand.