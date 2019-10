Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel : Trier Galerie braucht mehr als neue Farbe

14 von 70 Läden stehen in der Trier Galerie in der Fleischstraße leer. An der Werbetafel mit den Geschäftsnamen sind die Lücken deutlich zu sehen. Foto: Christiane Wolff

Trier 20 Prozent der Geschäfte stehen derzeit leer. Können Bio-Lebensmittel aus der Region und mehr Gastronomie das Einkaufscenter in der Fleischstraße neu beleben?

Noch im Juni klang alles bestens: Der Anker-Mieter Zara habe die „Mieter-Perlenkette“ per neuem Langzeitmietvertrag „verlängert“, teilte die Koprian IQ per Pressemeldung mit. Die GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt seit der Eröffnung im Mai 2008 das Einkaufscenter Trier Galerie in der Fleischstraße. Die Besucherzahl liege seit langem stabil bei fünf Millionen pro Jahr, erklärt Koprian. An Spitzentagen seien es 35 000 Kunden.

Diese Zahlen lassen selbst Ikea blass aussehen, haben durchschnittliche Filialen des schwedischen Möbelhauses doch nur rund 1,8 Millionen Kunden pro Jahr. Ein weiterer Vergleich: Zum Lichterfest Illuminale strömten am vergangenen Wochenende 20 000 Besucher – verteilt auf zwei Tage. Domfreihof, Sternstraße und Hauptmarkt waren proppenvoll. Und doch waren diese 20 000 insgesamt noch nicht mal zwei Drittel der Besucher, die – nach Angaben der Trier Galerie – an Spitzentagen das Einkaufscenter betreten.

Beim Besuch der Trier Galerie lassen sich diese Erfolgszahlen kaum nachvollziehen: 14 der 70 Ladenlokale stehen augenscheinlich leer, was einer Leerstandsquote von immerhin 20 Prozent entspricht. Dabei hatte die Koprian IQ in besagter Pressemitteilung für „das zweite Halbjahr 2019/Frühjahr 2020“ eine Vollvermietung der Flächen angekündigt.

Auch am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Trierer Innenstadt gut gefüllt war und der Händlerring City-Initiative eine „hohe Kundenfrequenz“ meldete, sah es in der Trier Galerie nicht nach 35 000 Besuchern aus. Dabei hätte das regnerische Wetter dem überdachten Einkaufscenter doch die Kunden geradezu reinspülen müssen.

Offenbar hat auch der Besitzer der Trier Galerie bemerkt, dass die Sache nicht optimal läuft. Zum Februar 2020 hat das Immobilienunternehmen IntReal den Vertrag mit der Koprian IQ auslaufen lassen. „Im Rahmen der zunehmenden Veränderungen des Einzelhandelsmarktes in Deutschland bedarf es moderner und frischer Ansätze beim Betreiben eines Shopping Centers und damit auch hin und wieder des Einschlagens eines neuen Weges“, begründet Benjamin Bösser, Sprecher des Immobilienbesitzers IntReal.

Das Potenzial der Trier Galerie sei derzeit „nicht optimal ausgeschöpft“, räumt Bösser ein. Angestrebt werde daher eine Neuausrichtung: neue „Brands“ (Marken) und ansprechende „Community Areas“ (etwa: Gemeinschaftsbereiche) sollen zum neuen Konzept gehören. Ins Detail will Bösser nicht gehen, die genaue Planung sei noch nicht abgeschlossen. „Feststeht aber, dass mehr passieren wird als nur ein bisschen neue Farbe.“

Priorität habe die Ausrichtung auf einen „ausgeprägten Nahversorgungscharakter“. Zusätzlich zum Supermarkt Rewe im Untergeschoss, der erst kürzlich in einen größeren Umbau investiert hat, stelle man sich ein Angebot „in Richtung Bio-Lebensmittel von regionalen Anbietern“ vor, sagt Bösser. Auch die Neuordnung des Gastronomiesektors, der zwar augenscheinlich gut läuft, aber bislang im Erdgeschoss beengt in einer Ecke untergebracht ist, sei geplant. „Das aber erst in einem zweiten Schritt“, sagt Bösser. Zu den Läden, die ihre Mietverträge bereits verlängert haben, zählen nach Auskunft der Koprian IQ neben Rewe und Zara auch die Jugend-Boutiquen New Yorker, Kult und Trend-up sowie H&M Kids, Deichmann, der Drogeriemarkt dm, Sport Fink und die Buchhandlung Thalia. Weitere „potenzielle Mietpartner“, um die Leerstände zu füllen, seien „vorhanden“, sagt Bösser. Nach dem Betreiberwechsel sollen „die notwendigen Maßnahmen in Angriff genommen werden, um unseren Kunden auch zukünftig ein attraktives Center mit einem ansprechenden Mietermix präsentieren zu können“.