Als "Sneaker-Heads" - also Turnschuh-Köpfe - bezeichnen sich die Sammler und Liebhaber seltener Turnschuh-Modelle. Der stadtbekannte Trierer DJ Carnage, alias Dominique Koch (links), besitzt Hunderte Sammlerstücke. Juliano Krell (13, rechts) ist einer der zurzeit aktivsten Käufer und Händler in Trier. Das Modell, das die beiden auf unserem Foto in Händen halten, ist ein Air Jordan 1 High in der Farbe Dark Mocha, designt vom US-Rapper Travis Scott. In der Sneakers-World in der Trier-Galerie zu haben für schlappe 2000 Euro. Foto: Christiane Wolff