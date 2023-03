Gastronomie in Tarforst Kneipensterben in Trier geht weiter: Warum das Gasthaus Bund schließt

Trier · Das legendäre Gasthaus Bund in Tarforst ist Geschichte. Die bisherigen Betreiber haben sich offenbar nicht mit dem Vermieter geeinigt. Sie fangen im März in Pfalzel mit dem Anker neu an. Wie geht es in Tarforst weiter?

09.03.2023, 06:54 Uhr

Das traditionsreiche Gasthaus Bund in Tarforst ist Geschichte, der letzte Pächter, Peter Finkelgruen, bricht zu neuen Ufern auf. Foto: DT

Von Dirk Tenbrock

Zu Karneval war alles nochmal wie früher. „Alle Stammgäste sind gekommen und haben mit uns Abschied gefeiert“, sagt Peter Finkelgruen, der das traditionsreiche Gasthaus Bund in Trier-Tarforst in den vergangenen zweieinhalb Jahren als letzter Pächter durch die Corona-Zeit geführt hatte. Da sei auch das ein oder andere Tränchen geflossen, sowohl vor, als auch hinter der Theke. Wirt und Stammgäste waren einander schnell ans Herz gewachsen.