Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ Gastronomie-Legende Lind hört auf: „Mein Konzept war es, anders zu sein“

Trier · Seit über 50 Jahren steht Bernd Simonis in der Palette an der Theke, in den 1980er Jahren hat er Triers erste und über viele Jahre auch einzige Schwulenkneipe übernommen. Nächstes Jahr soll Schluss sein. Wie geht es für ihn und das Szenelokal weiter?

13.11.2023 , 15:28 Uhr

Von Christoph Jan Longen