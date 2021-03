Kostenpflichtiger Inhalt: Generaldirektion Kulturelles Erbe : Die neue Chefin und die Problemzonen bei den Trierer Römerbauten

Die „oberste Hausherrin“ im Rheinischen Landesmuseum Trier: Heike Otto, seit Jahresbeginn Leiterin der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz. Foto: Roland Morgen

Trier Heike Otto hat Anfang Januar die Leitung der Landes-Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) übernommen. Trier, so sagt sie, liegt ihr besonders am Herzen. Aber in der Römerstadt sind auch die vielleicht kniffligsten Aufgaben zu lösen.