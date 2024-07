Von Mountainbikes bis E-Bikes Erster Trierer Gebrauchthandel für Fahrräder eröffnet

Nachdem das Wetter in den vergangenen Monaten oft von Regen geprägt war, gab es zuletzt sommerliche Temperaturen und Sonnenschein. Das freut alle – besonders aber Nathaniel Deshazier, der in der Karl-Marx-Straße kürzlich sein Fahrradgeschäft „Bikespot Trier“ aufgemacht hat. „Nach der Eröffnung lief es zuerst aufgrund der Witterung etwas schleppend“, erzählt er. „Jetzt, wo draußen das Wetter gut ist, steigt die Lust aufs Fahrradfahren und somit auch das Interesse an meinem Laden!“