Viele Teilnehmer 85. Jahrestag – Trier gedenkt den Opfern der Pogromnacht

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe findet deutliche Worte: „Wir, die Verantwortung in dieser Stadt haben, stehen zu Israel.“ Dabei betont er, dass nicht nur das bundespolitische Handeln eine Rolle spiele. Auch jede Bürgerin und jeder Bürger in Trier sei in der Verantwortung. „Stellen Sie sich vor die Opfer von Antisemitismus“, appelliert er. Leibe betont nochmals die Solidarität der Stadt und ihrer Vertreter, die zahlreich anwesend sind, an diesem Abend. Als Zeichen dieser Solidarität tragen im weiteren Verlauf der Veranstaltung der Trierer Protokollchef Christian Millen und Auszubildende der Stadt Texte von Marianne Elikan vor. Die Jüdin wurde von den Nationalsozialisten in Trier verhaftet und in ein Konzentrationslager deportiert. Medienwissenschaftler Ralf Kotschka erinnert anschließend an den von den Nazis ermordeten Trierer Oberrabbiner Dr. Adolf Altmann. Es sind die Lebensgeschichten und Schicksale jüdischer Opfer und ehemaligen Einwohnern unserer Stadt, die an diesem Abend in Erinnerung gerufen werden.