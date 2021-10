Zum Jahrestag des schrecklichen Anschlags : Gedenkveranstaltung am 1. Dezember für Opfer der Amokfahrt

Nach der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 durch die Trierer Fußgängerzone breiteten sich in der Stadt Kerzen- und Blumenmeere aus. Eine zentrale öffentliche Gedenkfeier soll am Jahrestag der Katastrophe stattfinden. Foto: Roland Morgen

Trier Genau ein Jahr nach der schrecklichen Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone, bei der fünf Menschen getötet und weitere zum Teil schwer verletzt wurden, soll es am Mittwoch, 1. Dezember 2021, eine Gedenkveranstaltung geben.

Amokfahrt in Trier : „Filmriss bis zur Festnahme“: Was sagte der Angeklagte gegenüber den Ermittlern?

Nun steht nach Informationen des Volksfreunds fest, dass das öffentliche Gedenken am Jahrestag der Katastrophe, also am Mittwoch, 1. Dezember 2021, stattfinden soll. Über Örtlichkeit und Rahmenbedingungen will die Stadtverwaltung am heutigen Montagnachmittag informieren.