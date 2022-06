Bahn reagiert nicht : Schon wieder gefährlicher Zwischenfall: Bahnschranken in Trier-Euren bleiben offen – Auto muss zurücksetzen

Dieses von Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz zur Verfügung gestellte Foto wurde im Sommer 2021 aufgenommen. Zu sehen ist, wie ein Zug trotz geöffneter Schranken über den Bahnübergang in der Eisenbahnstraße Trier-Euren fährt. Foto: privat

Trier Schon wieder haben sich die Schranken am Bahnübergang in Euren nicht geschlossen, obwohl sich ein Zug näherte. Ein Auto, das schon auf den Gleisen stand, musste zurücksetzen. Und wieder tut die Deutsche Bahn so, als gingen die seit Jahren andauernden Technikfehler sie nichts an. Die Polizei ist offenbar machtlos.