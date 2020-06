Demonstration : Trier gegen Rassismus – Mehr als 2000 Menschen zeigen Haltung (Fotos)

Vor der Porta Nigra und auf dem Viehmarktplatz protestieren am Wochenende Menschen aller Hautfarben gegen Rassismus und Gewalt. Foto: Hans Krämer

Trier Zwei Demos gegen Rassismus setzen am Wochenende in Trier starke Zeichen. Mehr als 2000 Demonstranten protestieren friedlich.

Als am Samstag auf dem Platz vor der Porta Nigra 1200 Menschen niederknien und die Protestfaust in die Luft recken, ist das für Teilnehmer und Zaungäste ein Gänsehautmoment. „Black live matters“ oder einfach „BLM“ ist auf dem Meer von Schildern über der Menge zu lesen. Dieser Protest ist nicht so leise und nicht so klein wie geplant, aber sehr effektvoll.

Die Inititative „Trier für alle“ hatte für die als Silent Demo geplante Veranstaltung mit 30 bis 40 Teilnehmern gerechnet. Doch die Kundgebung nimmt ungeahnte Ausmaße an. Für die meist in schwarz gekleideten Demonstranten steht ein Megaphon bereit. Die aus dem Kongo stammende Triererin Berty Kuanza erzählt, wie sie vor 30 Jahren nach Deutschland kam und davon, wie sie schon in der Grundschule mit Ausgrenzung leben musste. Andere sprechen davon, wie gut es ist, wenn Menschen unterschiedlicher Rassen friedlich zusammenkommen. „Wir haben nichts dazu gelernt“ ruft ein junger Afrikaner durch das Megaphon.

Auch am Sonntag schlägt der schreckliche Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd Wellen. Mehr als 1000 Menschen kommen am späten Nachmittag auf den Viehmarkt. Die Trierer Schülerin Diana Podoynitsyn hatte in Eigeninitiative zu einer „Stand-Demo gegen Rassismus und Gedenkveranstaltung für Opfer rassistischer Gewalt“ aufgerufen. Ursprünglich angemeldet hatte sie dazu eine Demonstration mit 100 Teilnehmern. Besonders unter jungen Triererinnen und Trierern ist die Resonanz groß. Allerdings zeigen sich auch viele ältere Menschen engagiert.

Kurz nach 16 Uhr reicht die weite Fläche des Viehmarktes gerade noch, um allen Demonstrierenden unter Beachtung der Corona-Sicherheitsabstände Platz zu bieten. Auch dort übergibt Organisatorin Podoynitsyn das Wort an die schwarze Triererin Berty Kuanza, die ohne Manuskript und aus dem „freien Fall“ mit ihrer Rede die Versammelten mitreißt.

Nach weiteren Redebeiträgen folgt langes Schweigen: 8 Minuten und 46 Sekunden – so lange, wie der US-Polizist auf seinem Opfer Georg Floyd gekniet hatte.

Mehr als 1000 Teilnehmer zählt am Sonntag der Protest gegen Rassismus und Gewalt auf dem Viehmarktplatz Trier. Foto: Friedhelm Knopp

Demo gegen Rassismus an der Porta Nigra mit 1200 Teilnehmern. Auch die Trierer Künstlerin aus Jamaika, Miwerva Miruwettie hat einiges zu sagen. Foto: Hans Krämer

Demo gegen Rassismus an der Porta Nigra mit 1200 Teilnehmern Foto: Hans Krämer