Kommt die Volksabstimmung? Exhaus-Bürgerentscheid: Noch kein Urteil gefallen

Trier · Binnen der nächsten 14 Tage will das Verwaltungsgericht Trier entscheiden, ob das vom Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“ initiierte Bürgerbegehren doch noch stattfinden kann. Eine klare Tendenz ließ das Gericht bei der mündlichen Verhandlung am Dienstag nicht erkennen, Mängel deutete Richter Kröger allerdings an.

12.09.2023, 16:05 Uhr

Im Juli 2022 überreichten Sabine Dengel (links) und Dimo Rasch (rechts) mehr als 4800 Unterschriften von Trierern, die für eine Abstimmung über die Sanierung des Trierer Exhauses sind. Die Stadt lehnte den Bürgerentscheid aus formalen Gründen ab. Foto: Christiane Wolff

Ob das seit 2019 wegen Baufälligkeit geschlossene Exhaus saniert werden soll oder nicht – diese Frage stellte sich bei der Verhandlung vor dem Trierer Amtsgericht am Dienstag nicht. Gegenstand der Verhandlung war lediglich, ob die Stadt eine vom Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“ initiierte Volksabstimmung durchführen muss oder nicht. Mehr als 4800 Unterschriften haben die Aktivisten gesammelt – und damit die Quote erfüllt, die einen Bürgerentscheid grundsätzlich ermöglicht. Die Stadtverwaltung lehnte trotzdem ab. Salopp gesagt wegen ungenauer Formulierungen und einer unklaren Begründung des Sachverhalts.