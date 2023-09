Aktionsbündnis klagt gegen Stadt Trier Gericht lässt beim Exhaus-Bürgerentscheid die eigene Frist verstreichen

Binnen 14 Tagen wollte die 7. Kammer des Trierer Verwaltungsgerichts unter Vorsitz von Richter Heribert Kröger über die Sache entscheiden. Doch auch an Tag 15 nach der Gerichtsverhandlung ist über das Urteil noch nichts öffentlich bekannt. „Sobald das Urteil vollständig schriftlich abgesetzt und den Beteiligten zugestellt worden ist – was derzeit noch nicht der Fall ist – wird eine Pressemitteilung erfolgen“, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf Volksfreund-Nachfrage mit.