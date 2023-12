Turbulenter Verhandlungstag Prozess um Angriff vor Trierer Club: Gericht verhängt Ordnungsgeld gegen Polizistin

Spektakulärer Auftakt am dritten Verhandlungstag des Prozesses um die Attacken auf mehrere Trierer Polizisten: Weil eine als Zeugin geladene Polizistin am Montagmorgen unentschuldigt fehlte, verhängte der Vorsitzende Richter Günther Kühler ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro. Eine polizeiliche Vorführung der Zeugin bleibe vorbehalten, diktierte Köhler dem Protokollanten.