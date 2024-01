Alternativ-Kneipe im Westen Triers Gerüchteküche brodelt: Macht Lucky’s Luke bald dicht?

Doch doch. Lucky’s Luke, wie Jockel die vormalige Filmkneipe Guckloch in der Luxemburger Straße 6 nach der Übernahme 1989 benannt hat, existiert noch. Aber es ist mehr ein Existieren im Sinne von Dahinvegetieren. 220 Leute finden dort bei „Vollauslastung“ Platz, aber im vergangenen Herbst verloren sich laut Betreiber selbst an Freitagen, an denen es früher meist hoch her ging, nur ein paar Dutzend Leute in der Multifunktions-Gaststätte, die ein rarer Mix aus Club und Konzertlocation und Kneipe ist.