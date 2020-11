Denkmal : Trier-Gesellschaft spendet für Kreuzgang St. Matthias

Trier (red) Mit einer großzügigen Spende über 20 000 Euro hat die Trier-Gesellschaft die Restaurierung eines Freskofragments im Kreuzgang der Abtei St. Matthias unterstützt. Nach Abschluss der Arbeiten ist das Motiv der thronenden Gottesmutter mit Kind in Begleitung von Heiligen schemenhaft erkennbar.

Im Rahmen einer Mitgliederversammlung sollte die Scheckübergabe an Abt Ignatius Maaß erfolgen, was aktuell wegen der strengen Coronaregelungen leider nicht möglich war. So haben der Vorsitzende der Trier-Gesellschaft Karlheinz Scheurer und seine Stellvertreterin Elisabeth Dühr die Spende an Abt Ignatius und den Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums Ex-OB Helmut Schroer überreicht.