Frau stirbt nach Streit Gewaltsamer Tod in Trier-Feyen: Hat der Tatverdächtige die Nachbarschaft terrorisiert?

In der Orli-Torgau-Straße in Trier-Feyen wohnt es sich recht annehmbar. Schicke Mehrfamilienhäuser stehen dort in Reih und Glied, etliche Wohnungen haben Balkon oder Terrasse. Geschmackvolle Topfpflanzen und angesagte Grillgeräte zeugen von Wohlstand. Am Ende der Sackgasse breitet sich ein frisch gestutzter Rasen hangaufwärts aus. Ab dort verbinden Treppen die einzelnen Häuserblocks miteinander. Auf einer blitzblanken Rutsche tummeln sich fröhliche Kinder. Menschen, die sich hier begegnen, grüßen einander freundlich.