Einzelhandel : Globus-Konkurrent Real reicht Bauantrag im Trierer Rathaus ein

Trier Wird die überalterte Real-Filiale in der Gottbillstraße umgebaut, könnte das auch Einfluss haben auf die Diskussion, ob ein Globus-Markt in der benachbarten Niederkircher Straße sinnvoll wäre.

Auch im saarländischen Neunkirchen gibt es Streit um die Ansiedlung einer Globus-Filiale. Anfangs wollte Globus auf dem sogenannten Areal Betzenhölle einen Markt mit 12 000 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen. Die Pläne stießen auf Widerstand. Denn eine große Waldfläche hätte gerodet werden müssen. Außerdem gab es Konflikte mit einem Naturschutzvorhaben. Der Stadtrat entschied – ähnlich wie in Trier – nach einem alternativen Baugrundstück zu suchen und dieses dann Globus anzubieten. Gefunden wurde ein stadteigenes Gelände in Nähe der Innenstadt, das bislang weitestgehend als Parkplatz genutzt wird.

Ein ähnliches Konzept haben die Supermärkte des saarländischen Konkurrenzunternehmens Globus. Globus will sich in der nahen Niederkircher Straße mit einem großen Supermarkt ansiedeln. Bislang ist auf dem Gelände allerdings kein Einzelhandel zulässig. Nach langen Diskussionen über die Ansiedlungsanfrage hat der Trierer Stadtrat im April die Stadtverwaltung beauftragt, zunächst alternative Standorte für einen Globus-Supermarkt im Stadtgebiet zu prüfen (der TV berichtete).

Wird der in die Jahre gekommene Real in der Gottbillstraße tatsächlich zu einem modernen Markt mit verbessertem Angebot umgebaut, könnte das Auswirkungen auf die Konkurrenzsituation im Eurener Gewerbegebiet haben – schließlich gäbe es dann zwei ähnlich strukturierte Märkte in direkter Nähe.

Ob Real den mehrere Millionen Euro teuren Umbau allerdings in absehbarer Zeit angeht, scheint noch unsicher. Zu Baubeginn, Größe der künftigen Verkaufsfläche und Bestückung der Mall will sich der Metro-Konzern jedenfalls gegenüber dem TV nicht äußern. „Die Planungen sind in vollem Gang. Vor dem Hintergrund der Diskussionen über andere Lebensmitteleinzelhändler-Wettbewerber in der Region veröffentlichen wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine Details“, erklärt die Metro-Sprecherin.