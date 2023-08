Neues Weinlokal in der Trierer Altstadt Von der Goldschmiede zum Goldmund

Trier/Konz-Oberemmel · In einem altbekannten Ladenlokal in der Trierer Glockenstraße erfüllt sich das Jungwinzer-Ehepaar David und Inga Pourat aus dem Konzer Tälchen den Traum vom Standbein in der Großstadt.

24.08.2023, 11:03 Uhr

Inga und David Pourat sind die Gründer und Inhaber von Goldmund Wein & Freunde in der Trierer Glockenstraße. Foto: Roland Morgen

Die Entfernung zwischen Konz-Oberemmel und der Trierer Altstadt beträgt nur rund 15 Kilometer, und dennoch hat sie etwas „Astronomisches“: Zum Beispiel, wenn man in Trier geschäftlich Fuß fassen und ein Ladenlokal in der Fußgängerzone mieten möchte. „Dann wird man oftmals mit Preisvorstellungen konfrontiert, die nicht von dieser Welt sind“, weiß David Pourat (30). Dennoch sind er und seine Frau Inga (31) fündig geworden. Oliver von Kunow (Firma Freiraum Immobilien) hatte „glücklicherweise eine tolle und auch finanziell passende Location an der Hand – und da mussten wir nach längerer Suche nicht lange überlegen“.