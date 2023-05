Einer der letzten seiner Art Fast ein halbes Jahrhundert lang Goldschmied: Wer ist Georg Backes?

Der Meisterbrief fällt ins Auge. Eingerahmt. Niemand, der das Geschäft von Goldschmied Georg Backes in der Glockenstraße 10 betritt, kann ihn übersehen. Für den 69-Jährigen ist das vollkommen in Ordnung so. Denn viel reden will der bescheidene Mann darüber nicht. Der Meisterbrief ist vor 43 Jahren verliehen worden. Nun zieht sich Backes aus dem Berufsleben zurück.