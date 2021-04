Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtrat diskutiert : Gibt es in Trier bald kostenlose Binden und Tampons?

Der Trierer Stadtrat diskutiert, ob Schulen und öffentliche Toiletten mit kostenlosen Binden und Tampons ausgestattet werden sollen. Foto: Christiane Wolff

Trier Die CDU spricht von Gesundheitsgefahren, die FDP will auf eine Kostenprüfung verzichten und die Grünen wollen gleich alle öffentlichen Toiletten ausstatten: Im Trierer Stadtrat geht’s am heutigen Mittwoch um Monatshygiene für Mädchen und Frauen. Was sich für Frauen in Trier ändern könnte.