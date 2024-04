Am Wochenende in Trier Groß-Demo, offene Geschäfte und Frühlingsmarkt – wie passt das zusammen?

Trier · In Trier ist am Sonntag richtig was los: Neben den Besuchermagneten Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag lädt das Bündnis „Nie wieder ist jetzt“ zur Demo gegen Rechts. Wie das alles funktionieren soll.

04.04.2024 , 11:15 Uhr

Von der Porta Nigra bis zum Hauptmarkt demonstrierten Ende Januar die Trierer gegen Rechts. Am Sonntag gibt’s eine Neuauflage, die Polizei rechnet mit bis zu 3000 Teilnehmern. Der Umzug nimmt eine andere Route als üblich. Foto: Roland Morgen