Dauer und Folgen Staugefahr in Trier: Olewiger Straße wird voll gesperrt

In wenigen Tagen geht es los. Die Sanierung des 200 Meter langen Abschnitts der Olewiger Straße an der Einmündung zum Kreisverkehr Kaiserthermen startet am Montag, 12. August. Um die Arbeiten noch vor dem Ende der Schulferien (Montag, 26. August) zu schaffen, wird die Straße in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer müssen in dieser Zeit einen weiten Umweg über Kürenz nehmen.