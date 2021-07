Polizei durchsucht Wohnungen : Kinderpornographie und sexueller Missbrauch? Großrazzia in der Region Trier

Trier Landesweit fahnden Beamte in einer Großrazzia. Die Fälle von Kindesmisshandlungen nehmen in Rheinland-Pfalz zu. Als Grund dafür führt das Landeskriminalamt auch die Corona-Krise an.

Statistik: Immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie

In diesem Jahr bereits fast 2000 Meldungen zu Sexualdelikten

Immer mehr Meldungen bekommt das Land über Internet-Provider in den USA, auch der Polizei in Rheinland-Pfalz mögliche Verdächtige über den großen Teich hinweg stecken. Mit drastischen Folgen: In diesem Jahr habe es im Land bereits 1901 Meldungen zu Sexualdelikten gegeben, von denen jeder vierte bislang zu Untersuchungen geführt habe. Die Ausschläge aus den USA weisen dabei fast sicher auf Taten hin: In 90 Prozent der untersuchten Fälle seien Ermittler fündig geworden. 1375 Tatverdächtigte ermittelte die Polizei nur in den ersten sechs Monaten in Rheinland-Pfalz, vereinzelt sitzen Männer in Untersuchungshaft.