Jugendarbeit, Gastro oder Wohnungen Trierer Grüne ändern ihre Meinung zum Exhaus – schon wieder

Die Idee, das alte Exhaus-Gebäude am Moselufer in Trier-Nord zu sanieren, müsse „aufgegeben“ werden: Das hatten die Trierer Grünen Mitte November mitgeteilt. Die millionenschwere Sanierung sei in den nächsten Jahren „unrealistisch“, von der Absicht, das ehemalige Jugendzentrum zu reaktivieren, müsse man sich daher leider verabschieden, erklärten der Trierer Kreisverband der Grünen und die Stadtratsfraktion per Pressemitteilung ihre überraschende Neupositionierung in der Angelegenheit.