Meinung Trierer Grüne machen Skatehalle und Exhaus zum Wahlkampfthema

Skatehalle und Exhaus dauerhaft in der Aachener Straße zusammenlegen – das ist tatsächlich eine neue Idee für die Trierer Jugend- und Sozialpolitik! Die frustrierenden Versuche, die Skaterszene von einem anderen Standort als der leeren Supermarkthalle in Trier-West zu überzeugen, könnten nach mehr als 13 Jahren ad acta gelegt werden. Und das Exhaus-Drama – wo soll der mittlere zweistellige Millionenbetrag für die Sanierung des alten Standorts in Trier-Nord herkommen? – wäre ebenfalls beendet.