Stadtratswahl: Neue Kandidaten Wechsel beim Spitzenpersonal der Trierer Grünen

Nicole Helbig, Ortsvorsteherin von Trier-Süd, will Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Kommunalwahl am 9. Juni werden. Wer noch auf einem der aussichtsreichen Listenplätze kandidiert, bestimmt die Mitgliederversammlung am Samstag, 24. Februar.

Foto: Hans Krämer