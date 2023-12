Zukunft des Jugendkulturzentrums Exhaus: Grüne wollen Verlegung nach Trier-West – und die anderen?

Mit ihrer Idee, ein neues Jugendkulturzentrum an der Aachener Straße in Trier-West einzurichten und im Gegenzug das alte Exhaus-Gebäude am Moselufer aufzugeben, stehen die Trierer Grünen bislang offenbar alleine da. Bei der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 7. Dezember, stellt die grüne Fraktion ihren Vorschlag jedenfalls nicht zur Diskussion.