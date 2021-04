Kostenpflichtiger Inhalt: Grüne wollen Wahlversprechen einlösen : Ein Umweltdezernat für Trier?

Auch in ihrem Landtagswahlkampf setzte Anja Reinermann-Matatko (rechts; mit Dirk Löwe und Eva-Jeannette Scholzen an Karneval auf dem Viehmarkt) offensiv auf Umwelt- und Öko-Themen. Den Einzug ins Landesparlament verpasste die Fraktionschefin der Grünen im Trierer Stadtrat aber. Foto: Roland Morgen

Trier Die Grünen fordern, dass an höchster Stelle der Stadtverwaltung ein eigenes Dezernat für Umweltbelange zusätzlich eingerichtet wird. Die Entscheidung soll in der Stadtratssitzung am 28. April fallen.