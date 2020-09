Stadtverwaltung : Umzug an den Grüneberg: Neues Mega-Amt nimmt Arbeit auf

Umzug an den Grüneberg: Christine-Petra Schacht leitet das neue städtische Amt StadtRaumTrier, in dem die Ämter StadtGrün, Straßenreinigung und Tiefbauamt zusammengefasst wurden. Neue Heimat des Mega-Amts ist der Energie- und Technikpark der Stadtwerke in der Riverisstraße, wo die Stadt sich mit dem neuen Amt eingemietet hat. Mit im Bild: Baudezernent Andreas Ludwig, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, SWT-Vorstand Arndt Müller (von links). Foto: Christiane Wolff

Trier Das Rathaus bündelt Arbeitsabläufe. Die Verantwortung für Straßenbau, Pflege der Grünflächen und Straßenreinigung hat nun eine Frau.

Wer nicht im öffentlichen Dienst arbeitet, dem kann so mancher behördlicher Arbeitsablauf schonmal seltsam vorkommen. Beispiel: Müll, der irgendwo auf städtischem Gebiet herumgammelt. Nehmen wir an im Palastgarten. Ruft ein Bürger nun im Rathaus an, um darauf aufmerksam zu machen, dass dort Abfall liegt und unschön aussieht und deswegen doch bitte „von der Stadt“ weggeräumt werden sollte, dann fährt nicht einfach ein städtisches Müllauto raus, und die Sache ist geregelt. Dann muss erst mal geklärt werden, wo genau sich der Müll befindet. „Liegt er auf einem der Wege im Palastgarten, war bislang das Stadtreinigungsamt zuständig. Für Abfall auf der Wiese dagegen das Amt StadtGrün“, erläutert Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Wenn auf Wegen UND Wiesen des Palastgartens Müll liegt, müssen zwei Aufräumtrupps ausrücken. Und zwar nicht nur in der Theorie. Damit ist nun Schluss: Straßenreinigungsamt und Grünflächenamt StadtGrün sind fusioniert. Und auch das Tiefbauamt gehört mit zum neuen Mega-Amt StadtRaumTrier. „Durch die Zusammenlegung können wir effizienter und nachhaltiger arbeiten“, sagt Beigeordneter Andreas Ludwig (CDU), zu dessen Dezernat StadtRaumTrier gehört.

Das Beispiel mit dem Müll ist dabei noch recht banal. Alle drei Ämter unterhalten bislang getrennte Fuhrparks, getrennte Materiallager und jeweils eigene Maschinen an unterschiedlichen Standorten in der Stadt. Dabei könnte vieles gemeinsam – und dadurch kostengünstiger – genutzt werden.

Info Amtsleiterin Christine-Petra Schacht Christine-Petra Schacht (55) kam 2017 als neue Leiterin des Grünflächenamts nach Trier. Die Landschaftsarchitektin mit BWL-Zusatzausbildung war zuvor Büroleiterin des renommierten Berliner Architekturbüros Brenner. Mit Schacht änderte sich in Trier die Bewirtschaftung und Gestaltung öffentlicher Grünflächen sichtbar: Mehr natürlicher Bewuchs, mehr Wildblumen, Nistkästen für Vögel an etlichen Bäumen entlang der Straßen. Zum Studium der Landschaftsarchitektur gehört auch das Planen und Überwachen von Baumaßnahmen.

Die Ämter zusammenzulegen war seit Jahren geplant. In den nächsten Tagen beziehen nun zunächst alle 90 Mitarbeiter im Innendienst, die also Arbeit am Schreibtisch erledigen, ihre gemeinsamen neuen Räume. Diese erstrecken sich über zwei Etagen in einem Gebäude des neuen Energie- und Technikparks (ETP) der Stadtwerke in der Riverisstraße am Trierer Grüneberg (siehe Grafik). Viel Holz, viel Licht, helle Farben und offene Büros: „Wir sind sicher, dass sich die Mitarbeiter hier wohlfühlen werden“, sagt Amtsleiterin Christine-Petra Schacht, die bislang lediglich das Amt StadtGrün führte. Aus 15 Abteilungen und Sachgebieten der ehemals drei Ämter sind nun vier große Abteilungen geworden. „Planen, bauen und unterhalten von Grünflächen, Wegen und Straßen – das alles kommt ab jetzt aus einer Hand, was auch qualitativ eine Verbesserung bedeuten wird“, ist Schacht überzeugt.

Bis auch die LKW, Müll- und Kehrwagen, Maschinen und Geräte für die Pflege von Grünanlagen und das sonstige Materiallager am Grüneberg stationiert sind, wird allerdings noch rund ein Dreivierteljahr ins Land ziehen. Denn noch sind längst nicht alle dafür nötigen Hallen des Energie- und Technikparks fertig ge- und ausgebaut. „Für die Nutzung der Räume zahlen wir den Stadtwerken natürlich Miete“, erläutert Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Aber nicht nur dadurch, dass an den bisherigen Standorten der Ämter Büros, Lagerflächen und Hallen aufgegeben werden können, werde auch Geld eingespart. „Auch die Gewinne, die die Stadtwerke als 100-prozentige Tochter der Stadt machen, fließen zurück in die Stadtkasse“, erklärte Leibe.

