Umzug an den Grüneberg: Christine-Petra Schacht leitet das neue städtische Amt StadtRaumTrier, in dem die Ämter StadtGrün, Straßenreinigung und Tiefbauamt zusammengefasst wurden. Neue Heimat des Mega-Amts ist der Energie- und Technikpark der Stadtwerke in der Riverisstraße, wo die Stadt sich mit dem neuen Amt eingemietet hat. Mit im Bild: Baudezernent Andreas Ludwig, Oberbürgermeister Wolfram Leibe, SWT-Vorstand Arndt Müller (von links). Foto: Christiane Wolff