Öffnungszeiten in Trier Bekommt man über die Weihnachtsfeiertage frische Brötchen von der Bäckerei?

Weil der 24. Dezember dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, gilt eine weitere Besonderheit: Demnach dürfen Bäckereien in Rheinland-Pfalz an Heiligabend maximal bis 14 Uhr geöffnet haben. Wer für das Festmahl am Abend also noch Baguette und Co braucht, sollte sich rechtzeitig auf den Weg machen. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag sollte man sich lieber frühzeitig um frische Backwaren kümmern, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.