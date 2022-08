Immobilien : An Porta Nigra und Pferdemarkt suchen historische Häuser in Trier neue Besitzer

Steht für 3,9 Millionen Euro zum Verkauf: das Wohn- und Geschäftshaus Simeonstraße 3 (Mitte). Aus dieser Perspektive ist nur ein Teil zu sehen. Das Grundstück reicht bis an die Rindertanzstraße. Foto: Roland Morgen

Trier Wer ein paar Millionen Euro investieren will, kann das bei ein paar außergewöhnliche Immobilien tun. Was es mit den Gebäuden in Trier auf sich hat.