Das ist nicht der erste Vorfall Hakenkreuz und „Heil-Hitler“-Parole – Kreuzweg in Trier-Heiligkreuz verschandelt

Ein Hakenkreuz und eine „Heil-Hitler“-Parole. Das sehen Spaziergänger seit einiger Zeit an einer Statue am Kreuzweg in Heiligkreuz – und das nicht zum ersten Mal. Schon einige Male musste der Bürgerverein des Stadtteils den Weg, der in Höhe des Hotels Villa Hügel von der Kleingartenanlage Tempelbezirk hinauf nach Heiligkreuz führt, restaurieren.