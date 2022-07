Wirtschaft : Weniger Bio, seltener ins Restaurant: So zeigt sich die neue Sparsamkeit der Trierer

Insgesamt haben alle Trierer in diesem Jahr gut 54 Millionen Euro weniger im Portemonnaie übrig – besagt zumindest die aktuelle Kaufkraftanalyse des Instituts Pestel in Hannover. Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Aus Angst davor, dass am Ende des Monats zu wenig Geld übrig ist: In den Trierer Restaurants bleiben die Kunden aus, die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln in den Supermärkten lässt nach.