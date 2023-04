Gastronomie und Einzelhandel „Lebenstraum“: Hannahs Kreativcafé & Conceptstore öffnet im April

Sorry, hier ist es noch etwas unordentlich“, sagt Hannah Lamberti beim Öffnen der Tür zu ihrem neuen Laden. „Wir renovieren noch, damit zur Eröffnung auch wirklich alles perfekt ist.“ Dafür hat sie noch knapp einen Monat Zeit: Am 27. April soll „Hannahs Kreativcafé & Conceptstore“ in der Jakobstraße in Trier öffnen.